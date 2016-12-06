Кения заинтересовалась украинской промпродукцией

Кения заинтересована в украинской промышленной продукции, включая турбины, моторы, трубы и трансформаторы, и направила запрос на секторальную миссию украинского бизнеса в эту страну.

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Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Twitter.

«Кения заинтересована в украинском экспорте турбин, моторов, трансформаторов, солнечных станций и гидроэнергетики. Кения направила запрос на секторальную миссию украинского бизнеса. В ближайшее время опубликуем программу», - написала она.

Также Микольская сообщила, что Министерство энергетики Кении заинтересовано в украинских инженерных решениях, а также строительстве электростанций, в том числе - гидроэлектростанций.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины 3 декабря направило торговую миссию для проведения переговоров с властями Кении и Танзании.

Украина и Кения договорились об активизации торговых и инвестиционных отношений между странами в аграрной сфере.