Рада отклонила законопроект об отмене НДС при импорте материалов для изготовления защитных шлемов

Верховная Рада отклонила законопроект об отмене НДС при импорте пара-арамидной ткани, которая используется при изготовлении защитных военных шлемов, что позволит снизить их стоимость.

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За принятие законопроекта №5127 о внесении изменения в подраздел 2 раздела 20 Налогового кодекса Украины относительно поставок на таможенную территорию Украины материалов для изготовления специальных средств индивидуальной защиты за основу проголосовали всего 196 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Последующие предложения спикера Андрея Парубия о возвращении документа на доработку в Комитет по налоговой и таможенной политике и субъекту законодательной инициативы также не нашли поддержки у депутатов.

Презентующий законопроект народный депутат Вадим Денисенко отметил, что принятие документа позволило бы снизить расходы государственного бюджета при закупке шлемов.

Как сообщал УНИАН, финансирование сектора безопасности и обороны Украины в бюджете 2016 года составляет порядка 114 млрд грн.

Кабмин заложил в проекте госбюджета на 2017 год объем финансирования сферы безопасности и обороны на уровне 5% ВВП, или 129 млрд грн. Такой ориентир перед правительством ставил президент Украины Петр Порошенко.