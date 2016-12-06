Рада отклонила законопроект об отмене НДС при импорте материалов для изготовления защитных шлемов
Презентующий законопроект народный депутат Вадим Денисенко отметил, что принятие документа позволило бы снизить расходы государственного бюджета при закупке шлемов.
Верховная Рада отклонила законопроект об отмене НДС при импорте пара-арамидной ткани, которая используется при изготовлении защитных военных шлемов, что позволит снизить их стоимость.
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За принятие законопроекта №5127 о внесении изменения в подраздел 2 раздела 20 Налогового кодекса Украины относительно поставок на таможенную территорию Украины материалов для изготовления специальных средств индивидуальной защиты за основу проголосовали всего 196 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Последующие предложения спикера Андрея Парубия о возвращении документа на доработку в Комитет по налоговой и таможенной политике и субъекту законодательной инициативы также не нашли поддержки у депутатов.
Презентующий законопроект народный депутат Вадим Денисенко отметил, что принятие документа позволило бы снизить расходы государственного бюджета при закупке шлемов.
Как сообщал УНИАН, финансирование сектора безопасности и обороны Украины в бюджете 2016 года составляет порядка 114 млрд грн.
Кабмин заложил в проекте госбюджета на 2017 год объем финансирования сферы безопасности и обороны на уровне 5% ВВП, или 129 млрд грн. Такой ориентир перед правительством ставил президент Украины Петр Порошенко.