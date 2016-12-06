Имущество "Полтавахиммаша" выставлено на торги

В частности, согласно объявления, размещенного на сайте электронного аукциона, арестованного имущества СЕТАМ, на торги выставлено основное производственное оборудование предприятия. В основном, это станки для производства вагонов и прочей продукции, без которых фактически не возможен выпуск готовой продукции, которую предприятие поставляет на экспорт.

На данный момент, зарегистрировано четыре участника, среди которых кредитор предприятия - Альфа-Банк.

В пресс-службе банка подтвердили участие в торгах, уже внесен гарантийный взнос.

Напомним, что согласно приказа Хозяйственного суда Запорожской области, еще в январе 2016 года было открыто исполнительное производство о принудительном взыскании с «Полтавахиммаш» 12,6 млн. долларов в пользу кредитора.

«Полтавахиммаш» - вагоностроительное предприятие, специализирующееся на выпуске вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов, пропана, бутана и их смесей. Предприятие входит в группу «Азовмаш», принадлежащую Светлане Савчук и Юрию Иванющенко. По информации СМИ, общая сумма задолженности группы перед кредиторами достигла 20 млрд. грн.