Имущество "Полтавахиммаша" выставлено на торги
6 декабря 2016 года в рамках исполнительного производства состоятся торги арестованного имущества ООО "Полтавахиммаш", входящего в группы компаний «Азовмаш».
В частности, согласно объявления, размещенного на сайте электронного аукциона, арестованного имущества СЕТАМ, на торги выставлено основное производственное оборудование предприятия. В основном, это станки для производства вагонов и прочей продукции, без которых фактически не возможен выпуск готовой продукции, которую предприятие поставляет на экспорт.
На данный момент, зарегистрировано четыре участника, среди которых кредитор предприятия - Альфа-Банк.
В пресс-службе банка подтвердили участие в торгах, уже внесен гарантийный взнос.
Напомним, что согласно приказа Хозяйственного суда Запорожской области, еще в январе 2016 года было открыто исполнительное производство о принудительном взыскании с «Полтавахиммаш» 12,6 млн. долларов в пользу кредитора.
«Полтавахиммаш» - вагоностроительное предприятие, специализирующееся на выпуске вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов, пропана, бутана и их смесей. Предприятие входит в группу «Азовмаш», принадлежащую Светлане Савчук и Юрию Иванющенко. По информации СМИ, общая сумма задолженности группы перед кредиторами достигла 20 млрд. грн.