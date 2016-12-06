Материалы для изготовления защитных шлемов освободили от импортной пошлины

Верховная Рада приняла закон об отмене импортной пошлины при ввозе в Украину пара-арамидной ткани, которая используется при изготовлении защитных военных шлемов, что позволит снизить их стоимость.

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За принятие законопроекта №5128 о внесении изменений в пункт 4-1 раздела 20 Таможенного кодекса Украины о поставках на таможенную территорию Украины материалов для изготовления специальных средств индивидуальной защиты за основу и в целом проголосовали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляющий законопроект народный депутат Вадим Денисенко отметил, что принятие документа позволит снизить расходы государственного бюджета при закупке шлемов.

«Это создаст конкурентные условия для украинских производителей и снизит расходы вооруженных сил Украины при закупке шлемов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 декабря отклонила законопроект об отмене НДС при импорте материалов для изготовления защитных военных шлемов.

Финансирование сектора безопасности и обороны Украины в бюджете 2016 года составляет порядка 114 млрд грн.

Кабмин заложил в проекте госбюджета на 2017 год объем финансирования сферы безопасности и обороны на уровне 5% ВВП, или 129 млрд грн. Такой ориентир перед правительством ставил президент Украины Петр Порошенко.