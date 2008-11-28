Эксперт: меткомпании имеют средства для выживания

Владельцы металлургических компаний, долгосрочные рейтинги которых вчера были понижены агентством Fitch Raitings, в целом имеют средства для выживания во время кризиса.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Исмаил САФАРАЛИЕВ.

Как считает аналитик, «очевидно, что новость о понижении рейтингов является негативной для вышеуказанных компаний, хотя и в неравной степени». В частности, по его словам, «Метинвест» владеет достаточными финансовыми ресурсами для поддержания деятельности, а предприятия группы, добывающие сырье, должны обеспечить эффективную деятельность активов холдинга на время кризиса. В свою очередь, «Донецксталь» осуществляет деятельность на рынках стали, кокса и коксующегося угля, что позволяет компании диверсифицировать доходы и сэкономить на ценах на сырье, отметил И.САФАРАЛИЕВ.

Кроме того, аналитики Foyil Securities отмечают, что владелец холдинга «Интерпайп» Виктор ПИНЧУК также имеет достаточно средств, чтобы обеспечить выживание компании во время кризиса.

По мнению аналитиков, наиболее уязвимой из четырех компаний является «Индустриальный союз Донбасса», поскольку за последние несколько лет группа привлекла существенные объемы кредитных средств для финансирования программы модернизации объемом 2,5 млрд. долларов на Алчевском металлургическом комбинате. В следующем году компания должна выплатить 400 млн. долларов по своим кредитам и может надеяться лишь на долговое финансирование, поскольку владельцы компании не имеют возможности для вливания капитала, отмечают аналитики. Более того, считают они, если кризис продлится два следующих квартала, акционеры могут продать компанию. По мнению аналитиков, в качестве альтернативы владельцы могут согласиться на слияние активов с более крупным игроком с целью создания металлургического конгломерата.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Raitings вчера сообщило о понижении долгосрочных рейтингов некоторых украинских металлургических компаний в результате усиления кризисных явлений в этой отрасли.

Рейтинг «Индустриального союза Донбасса» (ИСД) был понижен с В+ до В, «Интерпайпа» - с В+ до В, «Метинвеста» - с ВВ- до В+. Кроме этого, агентство поместило долгосрочный рейтинг «Донецкстали» в список Rating Watch Negative с возможностью понижения.

Среди основных причин этих понижений - ухудшение конъюнктуры рынка, высокий процент заемного капитала компаний, а также зависимость большинства украинских металлургов от экспортных продаж и высокая доля производства товарных полуфабрикатов.

Fitch также указал на значительные объемы задолженностей «Интерпайпа» и ИСД, сроки погашения по которым наступают в 2009 г., а также проблемы с рефинансированием вследствие недостаточной ликвидности.