Железная руда с начала года подорожала почти в два раза

Стоимость железной руды с содержанием железа в 62% с поставкой в китайский порт Циндао выросла почти в два раза с начала года: c $40 за тонну в середине января примерно до $80 за тонну к 7 декабря. При этом 28 ноября стоимость руды составила $80,83 за тонну, что является максимальным значением с октября 2014 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Metal Bulletin.

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Подорожанию руды способствовали растущий оптимизм инвесторов относительно сохранения стабильного спроса в Китае, а также деятельность спекулянтов. Руда продолжила дорожать даже после того, как власти Китая пытались охладить пыл биржевых игроков путем ужесточения регулирования.

По мнению исполнительного директора UBS AG Wealth Management по товарным рынкам Уэйна Гордона, железная руда начнет дешеветь в 2017 году за счет увеличения поставок из-за запуска дополнительных добывающих мощностей, а также из-за увеличения запасов. Он отметил, что подорожание руды в этом году стало для него неожиданностью, а прежние прогнозы оказались неверными, передает RNS.

Гендиректор австралийской горнодобывающей компании Roy Hill Holdings Барри Фитзжеральд прогнозирует сокращение стоимости железной руды до около $60 за тонну в течение полугода. Он также отметил, что все его последние прогнозы по стоимости руды оказались неверными.

Снижение цен на железную руду на фоне увеличения запасов и спада спроса в Китае также прогнозируют Barclays и Citigroup. Barclays ожидает сокращения стоимости руды до $48 за тонну во второй половине 2017 года, а Citigroup прогнозирует ее снижение до $60 в I квартале и до $53 в IV квартале следующего года.

Австралия и Бразилия являются крупнейшими в мире экспортерами железной руды, и обе страны ведут разработку новых месторождений. В Австралии компания Vale намерена до конца 2016 года ввести в эксплуатацию железорудный комбинат S11D, а комбинат Roy Hill Holdings в Пилабре планирует увеличение производственных мощностей.