Китай увеличил импорт и экспорт товаров

Экспорт и импорт Китая в ноябре неожиданно продемонстрировали положительную динамику, значительно превысив ожидания экспертов, свидетельствуют данные главного таможенного управления страны.

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Экспорт в ноябре вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт — на 6,7%.

Оба показателя оказались значительно лучше ожиданий экспертов и предыдущего месяца. Аналитики прогнозировали падение экспорта в ноябре на 5%, а импорта на 1,9%. В октябре китайский экспорт сократился на 7,3%, а импорт упал на 1,4%, передает РИА Новости.

Положительное сальдо торгового оборота в ноябре составило 44,6 миллиарда долларов против ожиданий экспертов в 46,9 миллиарда долларов. В октябре этот показатель составил 49,6 миллиарда долларов.

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Объем внешней торговли в ноябре вырос на 2,9% по сравнению с 2015 годом, составив 349 миллиардов долларов. При этом по итогам января-ноября общий объем внешней торговли Китая сократился на 6,9% по сравнению с прошлым годом и составил 3,31 триллиона долларов.

В конце апреля Госсовет Китая объявил, что примет ряд мер для поддержания внешней торговли, в том числе расширение страхования экспортных кредитов и увеличение возврата налогов экспортерам.

По итогам 2015 года общий объем внешней торговли Китая составил 3,95 триллиона долларов, при этом экспорт снизился на 2,8% — до 2,27 триллиона, а импорт на 14,1% — до 1,68 триллиона. Положительное сальдо составило 594,5 миллиарда долларов.