Промпродукция в Украине за месяц подорожала на 2,2%
Всего с ноября 2015 года цены производителей выросли на 35%.
Цены производителей промышленной продукции в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, октябрем, выросли на 2,2%.
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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цены производителей промпродукции в ноябре выросли на 35%, по сравнению с декабрем 2015 года - на 31,5%.
В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в октябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, сентябрем, выросли на 5,4%.