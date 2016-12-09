Вопрос экспорта леса-кругляка нужно решить, исходя из национальных интересов - Гройсман

Вопрос возобновления экспорта леса-кругляка в страны Евросоюза или продолжения действующего в Украине моратория на такой экспорт должен быть решен в соответствие с национальными интересами и в рамках переориентации от экономики сырьевого типа к экономике производства конкурентного продукта.

Об этом в ходе выступления в Верховной Раде сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Мы исходим из национальных интересов. Мы считаем, что Украина должна развивать национального производителя, и мы считаем, что Украина должна выполнять свои международные обязательства. - сказал глава правительства. - В то же время, нам нужно отойти от сырьевого типа экономики. Украина - не лисопилка. Это страна, где должен создаваться конкурентный продукт, который должен завоевывать международные рынки".

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз ранее заявил, что надеется на снятие Украиной в ближайшие недели моратория на экспорт древесины, введенного в 2015 году сроком на 10 лет. По словам президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, отмена моратория станет ключевым условием предоставления Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.