Украина продолжает испытания новой ракеты: опубликовано видео

Соответствующая запись опубликована на YouTube государственного киевского конструкторского бюро "Луч", которое входит в состав концерна "Укроборонпром".

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Стоит отметить, что конструкторское бюро не указывает, какая именно ракета изображена на видео, однако, как пишет Апостроф, вероятно, речь идет о модернизированной ракете проекта "Ольха" для реактивных систем залпового огня (РСЗО).