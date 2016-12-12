Сделано в Украине: "Антонов" 20 декабря покажет новый самолет Ан-132 (фото, видео)

Торжественная выкатка нового транспортного самолета Ан-132D состоится 20 декабря этого года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

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"20 декабря 2016 на госпредприятии «Антонов» состоится знаменательное событие международного авиационного проекта по созданию нового многоцелевого самолета Ан-132 - торжественная церемония выкатки самолета-демонстратора Ан-132D", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, производство первого образца Ан-132 стартовало в сентябре 2015 года. При этом "Антонов" подписал ряд соглашений с Саудовской Аравией о поставках данных самолетов с 2017 года, а также о совместном проектировании и производстве авиационного завода на ее территории, где запланировано серийное производство Ан-132.

Потребность мирового рынка в таких самолетах на ближайшие 20 лет руководство украинского предприятия оценило в около 900 единиц.

Для сборки Ан-132 были привлечены ведущие авиационные компании, в частности Pratt & Whitney Canada, General Electric, Honeywell, Liebherr и Hamilton Sundstrand.

Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.