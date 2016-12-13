В Одесской области обнаружили крупное месторождение газа
14:47, 13 декабря 2016Промышленность
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Государственное научно-исследовательское судно "Искатель" обнаружило в Одесской области залежи шельфового природного газа.
"Искатель" обнаружил месторождение газа / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы геологии и недр Украины.
Отмечается, что судно "Искатель" закончило первый этап морских работ на Северо-западном шельфе Черного моря.
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"По оценкам ученых, запасы газа составляют не менее 40 млрд кубометров газа на площади 7 тыс. квадратных метров. Это минимальные цифры, на которые можно рассчитывать", - отметил руководитель Госгеонедр Николай Бояркин.
Как сообщал УНИАН, Госгеонедр в 2015 году активизировал работы по проведению геологической разведки с целью поиска месторождений полезных ископаемых.
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