В Одесской области обнаружили крупное месторождение газа

14:47, 13 декабря 2016
Промышленность
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Государственное научно-исследовательское судно "Искатель" обнаружило в Одесской области залежи шельфового природного газа. 

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы геологии и недр Украины.

Отмечается, что судно "Искатель" закончило первый этап морских работ на Северо-западном шельфе Черного моря.

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"По оценкам ученых, запасы газа составляют не менее 40 млрд кубометров газа на площади 7 тыс. квадратных метров. Это минимальные цифры, на которые можно рассчитывать", - отметил руководитель Госгеонедр Николай Бояркин.

Как сообщал УНИАН, Госгеонедр в 2015 году активизировал работы по проведению геологической разведки с целью поиска месторождений полезных ископаемых.

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Теги: #Одесса#газ#месторождение#искатель