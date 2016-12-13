В Одесской области обнаружили крупное месторождение газа

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы геологии и недр Украины.

Отмечается, что судно "Искатель" закончило первый этап морских работ на Северо-западном шельфе Черного моря.

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"По оценкам ученых, запасы газа составляют не менее 40 млрд кубометров газа на площади 7 тыс. квадратных метров. Это минимальные цифры, на которые можно рассчитывать", - отметил руководитель Госгеонедр Николай Бояркин.

Как сообщал УНИАН, Госгеонедр в 2015 году активизировал работы по проведению геологической разведки с целью поиска месторождений полезных ископаемых.