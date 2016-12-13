В "Укрспирте" заявили о стремительном наращивании производства

Об этом шла речь 13 декабря во время пресс-конференции "100 дней работы нового менеджмента ГП «Укрспирт»: представление отчета и стратегии развития".

«Новая команда приступила к работе с 1 августа 2016 года. Мы приняли предприятие в критическом состоянии. Производство было мизерным, большинство заводов не работали, экспорту продукции не уделяли должного внимания. С 2006 года область теряла ежегодно 18% от продаж», - рассказал в.и.о директора ГП «Укрспирт» Олег Дрожжин.

По его словам, детенизация работы госпредприятия и неординарные меры позволили уже через три месяца работы вывести предприятие из крутого пике и продемонстрировать хорошие результаты.

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«Мы изменили подход к сотрудничеству с клиентами: производим то, что действительно нужно рынку. Таким образом с 437,1 тыс декалитров этилового спирта, которое предприятие произвело в августе этого года, в ноябре эта цифра достигла отметки в 944,1 тыс дал. Следующие месяцы эта цифра продолжит увеличиваться и уже в декабре мы пересечем отметку в 1 млн дал спирта в месяц», - подчеркнул А.Дрожжін.

Также, по его словам, если по состоянию на август этого года в ГП «Укрспирт» насчитывалось лишь 12 работающих спиртзаводов по всей территории Украины, то уже в ноябре удалось реанимировать еще семь заводов, а по состоянию на сегодня работают уже более двадцати предприятий. И за 11 месяцев этого года удалось реализовать 250,26 тыс. дал этилового спирта на экспорт.

Финансовые результаты, отмечает Дрожжин, также говорят сами за себя: по итогам работы в течение августа-октября 2016 года ГП «Укрспирт» было получено чистого дохода в сумме 479 677,3 тыс. гривен. Кроме этого, за отчетный период ГП «Укрспирт» уплачено в пользу государства 255 227 тыс. грн.

«По состоянию на 1 августа 2016 года численность аппарата управления ГП «Укрспирт» составляла 168 работников. В результате оптимизации организационной структуры предприятия численность штатных работников аппарата составила 134 человека. Среди основных достижений команды – повышение заработной платы (местами до 30%) и увеличение выплат материальной помощи для работников МПД. А с 1 декабря 2016 года планируется увеличение зарплаты еще на 10%. То есть за полгода мы поднимем заработную плату нашим работникам до 45%! Уже сейчас средняя зарплата на предприятиях ГП «Укрспирт» составляет почти 9 тысяч гривен», - подчеркнул Олег Дрожжин.

Руководитель новой команды «Укрспирта» убежден, что есть что также занести в актив и юридическому управлению ГП «Укрспирт» за время проведения реформ на предприятии. Ведь в административной юрисдикции выиграны судебные дела о взыскании с ГП «Укрспирт» штрафных санкций на общую сумму 63 477 499,73 грн. В хозяйственной юрисдикции выиграны судебные дела о взыскании с ГП «Укрспирт» на общую сумму 568 060,27 грн. Взыскано по решениям судов в пользу ГП «Укрспирт» задолженности на общую сумму 1 235 571,08 грн. Относительно исполнительных производств, то в актив работы управления можно отнести отмену постановлений по жалобам ГП «Укрспирт» на общую сумму 205 696 342,91 грн.

Кроме этого, руководитель ГП «Укрспирт» Дрожжин обратил внимание, что предприятие серьезно работает над расширением рынков сбыта продукции: «Не может предприятие на 97% зависеть от производителей водки. Это – неправильно. Мы будем налаживать производство не только пищевого спирта, но и технического – спирта-сырца и биоэтанола для химической отрасли (парфюмерия, медицина)».

По словам заместителя директора ГП «Укрспирт» Игоря Ильчишина, новая команда показала тенденцию к тому, чтобы сделать предприятие вполне рыночно ориентированным и социально ответственным.

Заместитель председателя объединенной профсоюзной организации, советник директора ГП «Укрспирт» Юрий Лучечко подчеркнул, что профсоюзные организации концерна в абсолютном большинстве поддерживают новый менеджмент на предприятии и его программу действий.

«Запускаются предприятия, которые простаивали годами. Люди на местах получают зарплаты – самые высокие в районных центрах. Плюс дополнительные поступления в местные и государственный бюджеты. К тому же профсоюзы и новое руководство вполне поддерживают правительственный курс на разгосударствление предприятия. Ведь в наследство от СССР мы получили 80 мощностей на территории Украины. На данный момент из них действуют только 20. Именно поэтому в парламенте уже зарегистрированы два законопроекта (правительственный и депутатский), которые будут предусматривать приватизацию ГП «Укрспирт». Ведь только таким путем мы сможем придать новое дыхание отрасли и увеличить количество предприятий и заводов на местах, которые реально заработают», - подчеркнул Юрий Лучечко.

По его словам, альтернативный законопроект, который якобы разработан в профсоюзных организациях ГП «Укрспирт» (как и возмущения отдельных работников предприятия до уличных акций протеста), является ничем иным, как желанием отдельных функционеров профсоюза расшатать ситуацию по заказу отдельных политических сил.

«Текст этого законопроекта (вроде, подготовленного профсоюзом) никто в глаза не видел. Людей будоражат, подводят к уличным действиям для расшатывания ситуации и придания ей политической окраски. Это делают именно те, кому по известным причинам не нравится курс нового руководства на детенизацию отрасли», - говорит Лучечко.

Ярким подтверждением диверсионной деятельности противников нового курса ГП «Укрспирт» результаты работы управления безопасности ГП «Укрспирт», созданного в конце августа этого года. Таким образом, за два месяца работы подразделения было уменьшение теневого рынка изготовления подакцизной продукции более чем в 2 раза; увеличение рынка «легальной» подакцизной продукции более чем в 2,5 раза (до 1 млн. дал.); сэкономлено средств предприятия при закупке товаров, работ и услуг на сумму около 350 млн. грн. вследствие эффективного мониторинга поставщиков; уменьшение в 1,5 раза количества прямых потерь предприятия вследствие проведения 57 ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений.