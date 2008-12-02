“Смарт-Групп” инвестирует 200 млн. евро в «Кремиковци»

“Смарт-Групп” планирует инвестировать 200 млн. евро в болгарский метзавод «Кремиковци»

Украинская промышленная группа “Смарт-Групп” сегодня представит свой инвестиционный план развития крупнейшего болгарского сталелитейного завода "Кремиковци" в Министерстве экономики Болгарии. Об этом сообщает болгарское агентство новостей Novinite.

По сообщению агентства, в соответствии с инвестиционным планом развития, украинская компания планирует инвестировать 200 млн. евро в болгарский завод. Всего инвестиционный план развития, который предлагает “Смарт-Групп”, рассчитан на пять лет. Он включает инвестиции в добывающие технологии и защиту окружающей среды в соответствии с европейскими стандартами.

На сегодня “Смарт-Групп” считается основным претендентом на покупку метзавода «Кремиковци».

Как сообщал УНИАН, входящая в финансово-промышленную группу "Финансы и Кредит" Vorskla Steel Bulgaria приостановила инвестиционную деятельность на "Кремиковцах", хотя ранее владелец группы “Финансы и Кредит” Константин ЖЕВАГО заявлял о готовности инвестировать в «Кремиковци» 80 млн. евро.

Справка УНИАН. Сталелитейным заводом «Кремиковци» с 2005 года владеет компания Global Steel Holdings, которую контролирует индийский бизнесмен Прамод МИТТАЛ. 25% акций завода принадлежат государству.

В “Смарт-Групп” входит ряд предприятий горно-металлургического комплекса, собственником которых является Вадим НОВИНСКИЙ: ОАО “Ингулецкий горно-обогатительный комбинат” (Днепропетровская область), ЗАО “Макеевский металлургический завод” (Донецкая область), ОАО “Балаклавское рудоуправление” (Севастополь), завод Promet Steel (Бургас, Болгария). Помимо горно-металлургического комплекса, в сферу интересов “Смарт-холдинга” входят активы в машиностроении (ОАО “Днепропресс”, ОАО “Херсонский судостроительный завод”), аграрном секторе (группа компаний “Верес”, ОАО “Агрокомбинат “Калита” и ОАО “Калитнянский экспериментальный завод комбикормов и премиксов”), сфере недвижимости (ООО “Юджин”).