«Азовсталь» снизила производство чугуна и стали

ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» в ноябре снизило производство чугуна на 179,4 тыс. тонн или на 49,9%, по сравнению с октябрем, до 180,4 тыс. тонн, стали - на 202,7 тыс. тонн или на 49,2% - до 209,2 тыс. тонн, проката - на 160,9 тыс. тонн или на 43,1% - до 212,5 тыс. тонн, кокса валового 6% влажности – на 80,6 тыс. тонн или на 46,6% - до 92,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Метинвест холдинг»

За 11 месяцев т.г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предприятие снизило производство чугуна на 527,4 тыс. тонн или на 10,7% - до 4 млн. 414,9 тыс. тонн, стали - на 455,5 тыс. тонн или на 7,9% - до 5 млн. 290,7 тыс. тонн, проката - на 212,1 тыс. тонн или на 4,2% - до 4 млн. 855,6 тыс. тонн, кокса валового 6% влажности - на 177,2 тыс. тонн или на 7,8% - до 2 млн. 90,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» производит широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, железнодорожные рельсы, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

«Азовсталь» входит в тройку лидеров отраслевого рейтинга металлургических предприятий Украины.

«Азовсталь» входит в Дивизион стали и проката Группы «Метинвест».

ООО «Метинвест Хоодинг» - управляющая компания Группы «Метинвест». Собственниками ООО «Метинвест Хоодинг» являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО «СКМ» (48,85%).