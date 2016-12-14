Самоуправляемые автомобили Google теперь будет разрабатывать обособленное подразделение Waymo

Об этом технологический гигант Google объявил во вторник, 13 декабря, передает Deutsche Welle.

"Мы верим, что эта технология может начать изменять некоторые из тех десяти триллионов миль, которые машины преодолевают по всему миру ежегодно, с помощью более безопасных, более эффективных и более доступных форм транспорта", - заявил Джон Крафчик, глава Waymo, который ранее возглавлял представительство Hyundai в Северной Америке.

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Google работает над технологиями самоуправляемых автомобилей с 2009 года. К этому времени подразделение самоуправляемых автомобилей был частью Google X, структуры, в которую входили также проекты по доставке товаров беспилотниками.

Компания не прокомментировала недавнюю информацию в СМИ об отказе от развития собственного бренда автомобилей. Как сообщал Bloomberg, Google планирует в следующем году выпускать свои машины в кооперации с Fiat-Chrysler Automobiles.