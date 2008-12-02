Полтавский ГОК имеет два плана на следующий год

ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (г. Комсомольск, Полтавская обл.) рассматривает два плана производства окатышей на 2009 год - от 8 млн. до 10,2 млн. тонн железорудных окатышей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил гендиректор комбината Виктор ЛОТОУС.

По его словам, руководство комбината, в связи с мировым финансово-экономическим кризисом, рассматривает два варианта дальнейшей работы комбината в 2009 году.

«Первый - оптимистичный, он предусматривает запланированный ранее объем производства продукции - 10 млн. 200 тыс. тонн железорудных окатышей. Второй вариант рассчитан на более длительный период экономического кризиса, а значит и на другой уровень производства - 8 млн. тонн», - сказал В.ЛОТОУС.

Справка УНИАН. Полтавский ГОК начал свою работу в феврале 1970 г. и в настоящий момент имеет полный технологический цикл - от добычи сырой руды до производства железорудных окатышей. Сырьевой базой комбината являются два месторождения Кременчугской магнитной аномалии. Переработка руды, производство концентрата и окатышей производится на перерабатывающем комплексе, состоящем из дробильной, обогатительной фабрик и цеха производства окатышей.

ОАО «Полтавский ГОК» - один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

Основным акционером ОАО «Полтавский ГОК» является компания «Феррекспо». Штаб-квартира фирмы «Феррекспо» расположена в Швейцарии. Сейчас фирма претворяет в жизнь значительную программу развития своих активов в Украине и зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

Полтавский горно-обогатительный комбинат в 2007 году увеличил производство железорудного концентрата по сравнению с 2006 годом на 9,9% - до 10,652 млн. тонн.

В 2007 году Полтавский горно-обогатительный комбинат увеличил производство товарных окатышей на 6,1% по сравнению с 2006 годом - до 9,072 млн. тонн.

Полтавский ГОК в 2007 году реализовал на внутреннем рынке 1,596 млн. тонн окатышей при плане 1,568 млн. тонн.