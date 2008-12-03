Автопром США спасут от банкротства

Спикер Палаты Представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) заявила, что, по ее мнению, отечественным автомобилестроительным компаниям придет на помощь либо Конгресс, либо администрация Буша, так как их банкротство "это не вариант", сообщает 2 декабря Bloomberg.

"Я думаю, вмешательство произойдет, - сказала Пелоси на брифинге в Вашингтоне. - От банкротства проигрывают все, включая нашу экономику, так что это не вариант".

Пелоси добавила, что либо Конгресс одобрит новый заем для автомобилестроительной отрасли, либо администрация Буша предоставит финансирование в рамках программы размером 700 млрд. долл. по спасению финансовой системы, которую Конгресс утвердил в ноябре.

Лидер большинства в Сенате США Гарри Рид (Harry Reid) заявил 2 декабря журналистам, что 8 декабря предложит законопроект, который можно использовать как средство спасения автомобилестроителей государством. "Мы хотим сделать все возможное для спасения автомобилестроения, если оно действительно жизнеспособно", - сказал Рид.

Автомобилестроительные компании во вторник передали в Конгресс планы, разъясняющие, как они могут добиться финансовой стабильности. Законодатели от Демократической партии потребовали представить эти планы до того, как вопрос о помощи автомобилестроительным компаниям будет поставлен на голосование.

Компания Ford Motor Co. попросила у Конгресса кредитную линию на 9 млрд. долл., заявив, что рассчитывает завершить без убытков или даже с доналоговой прибылью 2011 год. General Motors Corp. попросила помощи в размере 18 млрд. долл. Chrysler LLC подала заявку на кризисный заем размером 7 млрд. долл.