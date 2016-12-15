"ХТЗ стоит, но 73 млн грн зарплаты и налогов на нее DCH заплатил" – и.о. гендиректора

«По состоянию на 14 декабря 2016 г. выплаченная сумма заработной платы и налогов на нее составила 73, 2 млн грн», - сообщает пресс-служба завода.

В информационном сообщении, размещенном на официальном сайте ХТЗ, отмечается, что «В результате предприятие не работает, ежемесячно вымываются оборотные средства, и завод несет прямые убытки. Кредитная линия же в размере 400 млн грн, необходимая для запуска производства и предоставленная DCH, не может поступить на предприятие из-за существующего запрета НБУ на осуществление подобных операций с юрлицами, на которых есть незакрытые уголовные производства».

И.о. генерального директора предприятия Вячеслав Шевченко так дополнительно прокомментировал эти данные: «Ситуация абсурдная. Завод, который может работать, выпускать конкурентоспособную продукцию, давать возможность людям достойно жить и содержать свои семьи, стоит, несмотря на все заверения политиков. А DCH продолжает добросовестно платить зарплаты и уплачивать налоги, и счет идет уже на десятки миллионов гривен!».

Напомним, что в конце прошлой недели СМИ распространили информацию о состоявшемся в Администрации президента Украины совещании, на котором было рассмотрено обращение трудового коллектива ХТЗ к главе государства, который, изучив документ и хронологию событий, отдал распоряжения необходимые для устранения правовых препятствий для запуска производства».

Как известно, в конце марта текущего года легендарное харьковское предприятие, оказавшееся в кризисном положении, приобрел владелец группы DCH Александр Ярославский. Ситуацию вокруг предприятия бизнесмен, согласно информации пресс-службы DCH и руководства ХТЗ, детально описывал во время личных встреч с Президентом Украины Петром Порошенко, послом США в Украине Мари Йованович, а также с ее предшественником Джеффри Пайеттом.