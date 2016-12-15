Киевский бронетанковый завод запустил новый цех по производству корпусов для БТР-3

Киевский бронетанковый завод, входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", запустил новый цех по производству корпусов для бронетранспортеров БТР-3.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

"Киевский бронетанковый завод смонтировал совершенно новый цех для производства корпусов для БТР-3. Для этого предприятие организовало современное сборочно-сварочное производство", - сообщили в концерне, добавив, что это позволит в разы нарастить производство и сократить расходы.

Как сообщал УНИАН, ранее гендиректор концерна "Укроборонпром" Роман Романов сообщил, что только половина предприятий "Укроборонпрома" получили прибыль по итогам 9 месяцев текущего года. Кроме того, по словам Романова, недофинансирование концерна "Укроборонпром" по гособоронзаказу на 2016 год может составить 1 млрд грн.