Цены на промышленные металлы в мире падают

Цена на ключевые промышленные металлы за последние месяцы упали сильнее, чем в худшие годы Великой депрессии 1929-1933 годов, пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на исследование Barclays Capital, передает «Газета.Ru».

С момента пика в июле этого года цены на медь, олово и цинк упали на 60%, тогда как за Депрессию они потеряли всего 40%.

На прошедшей торговой сессии на Лондонской бирже металлов большинство основных промышленных металлов подешевели, сообщает AK&M. Никель потерял 3% стоимости (до 9505 долл), медь - чуть менее 1% - теперь она стоит 3555 долл. за тонну, алюминий подешевел на 2% (1700 долл), падение стоимости свинца составило около 1% (1089 долл.). Давление на рыночные котировки этих металлов оказывает динамика их запасов, которые продолжают увеличиваться изо дня в день. Также вчера потеряло в цене олово, его котировки упали на 3,4% (11955 долл.).

Единственным исключением стал цинк, этот металл в ходе торгов вторника повысился в цене на 0,3%, зафиксировав отметку 1169 долл.