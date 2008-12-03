Крюковский вагоностроительный задолжал 7 млн. грн. по зарплате

Ряд предприятий города Кременчуг имеют перед своими работниками долги по зарплате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-мэр Кременчуга Владимир ОНИЩЕНКО.

«По предварительным данным (мониторинг сделан в конце ноября, а окончательные цифры будут известны после 10 декабря), Крюковский вагоностроительный завод задолжал по зарплате семь миллионов гривен. До 100 тысяч гривен – долг завода силикатного кирпича, до 300 тысяч – механического завода. В должниках по зарплате также значатся комбинат хлебопродуктов, «Нерудбудматериали» (около 800 тысяч гривен), подразделения железной дороги задолжали 1,4 миллиона, в строительной сфере работники разных фирм также не получили 1,4 миллиона зарплаты, в сфере отдыха этот долг составляет 250 тысяч гривен», – отмечает первый вице-мэр.

У бюджетников Кременчуга с заработной платой проблем пока еще нет.

В январе же картина с зарплатами может быть не очень радостная: предприятия, очевидно, отправят на новогодние праздники работников за собственный счет, они получат еще меньшую зарплату. Соответственно, уменьшатся отчисление налогов и поступления в бюджет, а это может отразиться и на зарплатах самих бюджетников, отметил В.ОНИЩЕНКО.