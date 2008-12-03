В порту «Южный» запущен частный перевалочный комплекс

В порту «Южный» запущен в работу частный перевалочный комплекс мощностью свыше 15 млн. тонн в год. Строительство комплекса велось с 2006 года компанией «ТИС».

Как сообщил сегодня УНИАН директор угольно-рудного комплекса ТИС Александр ЧЕРБУЧАН, в мега-комплекс вложено свыше 115 миллионов евро. По его словам, технологические мощности комплекса предполагают перевалку объемов 35-45 тысяч тонн в сутки. Емкость хранения на сегодняшний день самая большая в Украине - полтора миллиона кубометров грузов.

В ходе строительства была также создана акватория площадью более 50 га с углублением ее с 3 до 15 м. Проведено выравнивание территории и срезано на суше более 2 млн. куб. м грунта, построены 3 причала общей длиной свыше 750 м. На причалах установлены высокопроизводительные специализированные грейферные перегружатели, которые обеспечат работу терминала в импортном и экспортном режиме. Построено около 30 км новых железнодорожных путей.

На днях в новый перевалочный комплекс прибыло первое судно с грузом 6 6500 тонн коксующегося угля для «Криворожстали».

Собственники терминала заявляют также о создании 400 новых рабочих мест. «В условиях кризиса сдавать новый комплекс, создавать новые рабочие места является само по себе уникальным. Уже сейчас мы проводим набор персонала и компания не только не рассматривает вопрос о сокращении штата, но даже наоборот - привлекает новых людей для работы на новом терминале», - подчеркнул А.ЧЕРБУЧАН. Он также отметил, что новый перевалочный комплекс более тесно интегрирует Украину в международный транспортный поток. А в 2009 году станет главным логистическим центром по перегрузке угля, руды и клинкера в Украине, приняв на себя объемы кузбасского угля, который сегодня не идет в российские порты в силу их перегруженности.