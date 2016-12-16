Прокуратура передала в суд дело о незаконном завладении средств Житомирского бронетанкового завода

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, "военная прокуратура Западного региона Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя директора – начальника отдела материально-технического обеспечения ГП «Житомирский бронетанковый завод» и директора коммерческого общества, которые, злоупотребляя служебным положением, завладели государственными средствами госпредприятия в сумме более 23 млн грн".

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Указанные средства были выделены государством на ремонт бронетанковой техники, которая в дальнейшем должна была быть направлена в район проведения АТО на востоке страны.

В ведомстве отметили, что 13 декабря обвинительный акт в данном уголовном производстве направлен в Житомирский районный суд Житомирской области для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2016 года Военной прокуратурой на Житомирском бронетанковом заводе была выявлена недостача двигателей. Установлено, что в течение 2014-2015 годов должностные лица ГП «ЖБТЗ», злоупотребляя своим служебным положением, без какого-либо документального оформления, присвоили государственное имущество мобилизационного резерва Государственного агентства резерва Украины, а именно 20 двигателей стоимостью 6,8 млн грн, которые передали коммерческой структуре.

Кроме того, заместителя директора «ЖБТЗ» и руководителя частного предприятия подозревают в завладении средствами государственного оборонного заказа в сумме более 23 млн грн, выделенных из госбюджета для ремонта бронетанковой техники для потребностей АТО.