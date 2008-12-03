Пакет акций ХТЗ продан в рамках упорядочивания Метинвеста

Продажа 7,92% пакета акций ОАО “Харцызский трубный завод” (ХТЗ) – это внутригрупповая транзакция, которая осуществлена в рамках процесса упорядочивания корпоративной структуры группы “Метинвест”. Так в пресс-службе “Метинвеста” прокомментировали УНИАН зафиксированную вчера в ПФТС сделку по продаже 205 млн. 955 тыс. штук акций ХТЗ.

Как отметили в пресс-службе, транзакция была осуществлена в полном соответствии с законодательством Украины. Каких-либо деталей сделки в пресс-службе не уточнили.

Как сообщал УНИАН, вчера в ПФТС была зафиксирована сделка по акциям Харцызского трубного завода на 442,8 млн. грн.

Еще одна сделка по продаже 10,49% акций ХТЗ на общую сумму 577,85 млн. грн. прошла в ПФТС 12 ноября.

Справка УНИАН. ОАО «Харцызский трубный завод» – крупнейший в СНГ производитель прямошовных электросварных труб большого диаметра от 478 до 1420 мм для магистральных газо- и нефтепроводов. Мощности завода позволяют производить более 1,6 млн. тонн труб в год. На Харцызском трубном заводе действует интегрированная система управления качеством, соответствующая требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API Spec Q1, ДСТУ ISO 9001. ХТЗ входит в Дивизион стали и проката Группы «Метинвест».

Группа «Метинвест» является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих мировых игроков в черной металлургии. Предприятия Группы производят 10,5 млн. тонн стали, более 40 млн. тонн железорудного сырья, не только полностью удовлетворяя собственные потребности, но и обеспечивая значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест». Собственниками ООО «Метинвест Холдинг» являются голландская компания "Metinvest B.V." (51,15%) и ЗАО "СКМ" (48,85%).