Декоммунизация в действии: Днепровский меткомбинат будет без имени Дзержинского

Акционеры одного из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса – Днепровского металлургического комбината им. Дзержинского (ДМКД), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса", исключили из названия предприятия имени Феликса Дзержинского в рамках выполнения закона о декоммунизации.

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Пресс-служба предприятия сообщает, что решение об изменении названия было принято на внеочередном собрание акционеров в четверг, 15 декабря.

"В связи с соблюдением закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" на собрании акционерами были поддержаны следующие решения: утвердить новое наименование общества - Публичное акционерное общество "Днепровский металлургический комбинат", утвердить новый адрес предприятия - Днепропетровская обл., г. Каменское (...), утвердить устав ПАО "ДМК" в новой редакции», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Днепровский металлургический комбинат специализируется на производстве чугуна, проката и занимает монопольное положение на рынке широкополосной универсальной стали и профилей. Комбинат является поставщиком катаной осевой профильной заготовки для железнодорожного транспорта. Свою продукцию предприятие поставляет в Германию, Италию, Бельгию, Китай, страны СНГ и Ближнего Востока.

Днепровский металлургический комбинат, а также Днепропетровский трубный завод и Алчевский металлургический комбинат входят в состав корпорации "Индустриальный союз Донбасса".

В декабре 2009 года ИСД продал 50% плюс 2 акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

Днепровский меткомбинат в 2015 году сократил относительно 2014 года производство проката на 8%, до 2,33 млн тонн, объем выпуска стали сократился на 8,1% - до 2,32млн тонн. Производство чугуна уменьшилось на 3,7%, до 2,26 млн тонн.