Работники автопрома США готовы отказаться от льгот
Чтобы не потерять работу
Профсоюз работников автомобильной промышленности США выразил готовность отказаться от ряда ключевых льгот, чтобы помочь трем крупнейшим автопроизводителям получить пакет чрезвычайной помощи от правительства в размере 34 миллиардов долларов, сообщает Би-би-си.
Компании General Motors, Chrysler и Ford обещают значительно сократить производственные затраты, но для этого им необходима поддержка профсоюза.
В частности, профсоюз согласился внести изменения в систему, при которой уволенные рабочие продолжают получать часть своей зарплаты, а также отложить выплаты в профсоюзный фонд здравоохранения.
Президент профсоюза работников автопрома Рон ГЕТТЕЛЬФИНГЕР сказал, что у него не было выбора. "Давайте посмотрим на миллионы рабочих мест, которые будут потеряны в этой стране, если мы потеряем эту индустрию", - сказал он.
Помимо сокращения расходов, автопроизводители обещают уменьшить объем своих долгов, а также инвестировать средства в "зеленые" технологии.