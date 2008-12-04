Работники автопрома США готовы отказаться от льгот

Профсоюз работников автомобильной промышленности США выразил готовность отказаться от ряда ключевых льгот, чтобы помочь трем крупнейшим автопроизводителям получить пакет чрезвычайной помощи от правительства в размере 34 миллиардов долларов, сообщает Би-би-си.

Компании General Motors, Chrysler и Ford обещают значительно сократить производственные затраты, но для этого им необходима поддержка профсоюза.

В частности, профсоюз согласился внести изменения в систему, при которой уволенные рабочие продолжают получать часть своей зарплаты, а также отложить выплаты в профсоюзный фонд здравоохранения.

Президент профсоюза работников автопрома Рон ГЕТТЕЛЬФИНГЕР сказал, что у него не было выбора. "Давайте посмотрим на миллионы рабочих мест, которые будут потеряны в этой стране, если мы потеряем эту индустрию", - сказал он.

Помимо сокращения расходов, автопроизводители обещают уменьшить объем своих долгов, а также инвестировать средства в "зеленые" технологии.