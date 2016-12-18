В Украине провели испытания переносного ракетного комплекса "Корсар" (фото, видео)

Фото результатов испытаний опубликовано на странице предприятия в Facebook.

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"Результат испытания новейшего украинского легкого переносного ракетного комплекса "Корсар": сквозное пробитие бронеплити толщиной 50 мм осколочно-фугасною боевой частью (калибр 105 мм) ракеты "Корсар", - говорится в подписи к фото.

Ранее было опубликовано видео испытаний "Корсара":

Справка УНИАН. Легкий переносной ракетный комплекс "Корсар" предназначен для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей и других объектов, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танков в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов.

Выстрел может производиться как со станка, так и бруствера.