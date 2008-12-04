«Интерпайп» поставит колеса в Марокко

Трубно-колесная компания «Интерпайп» выиграла тендер на поставку железнодорожных колес 2-х типоразмеров для подвижного состава Национальных железных дорог Марокко (ONCF).

Как отмечается в пресс-релизе компании, переданном УНИАН, согласно условиям подписанного контракта, «Интерпайп» поставит заказчику в течение 6 месяцев 1 100 железнодорожных колес диаметром 890 мм и 1 200 колес диаметром 920 мм.

«Весь заказ будет обрабатываться на новой автоматизированной линии полнопрофильной обработки колес, которая недавно установлена на "Интерпайп НТЗ". Отгрузку первой партии колес по контракту мы планируем начать уже в декабре этого года», - сообщил директор по продажам колесной продукции компании Михаил ИСЬКОВ.