Игорь Белоус: ОПЗ был полностью подготовлен к продаже

Об этом в своем интервью «РБК-Украина» заявил глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус.

«Все заинтересованные покупатели получили полный доступ ко всей информации о заводе. К приватизации были привлечены советники ФГИ - международный инвестбанк UBS, с которым сотрудничали юристы Baker McKenzie, а также Ernst & Young. Они готовили продажу с августа прошлого года. Целый год мы готовили ОПЗ с точки зрения финансовой отчетности, технических отчетов, экологического аудита и так далее. Также работали экологи, потому что на ОПЗ одно из крупнейших хранилищ аммиака - на 120 тыс. тонн, изучались земельные отношения, поскольку завод стоит на 250 га земли. Провели переговоры и договорились, что в случае появления нового владельца ОПЗ аренда будет стоить конкретную сумму, а именно 35 млн гривен, и меняться не будет. Поэтому инвесторы знали, что их не ждут никакие сюрпризы. Так же мы договорились о гарантированной аренде на 10 лет четырех причалов, находящихся в управлении Администрации морских портов, потому что если ОПЗ не будет выхода в море, то он не сможет работать. И все это - лишь тысячная часть того, что было сделано для подготовки ОПЗ к продаже. Объемы документации нами измеряются уже не тысячами страниц, а килограммами. То есть объект глубоко изучен и подготовлен», - рассказал Белоус.

Вместе с тем, глава ФГИ отметил, что вопрос приватизации ОПЗ очень политизирован и заангажирован.

«Конкурс по ОПЗ не состоялся по совокупности факторов. В 2015 году - из-за проволочек с изменением законодательства, много времени забрали бои в Верховной Раде. Хотя тогда был нормальный рынок, ОПЗ работал «в плюс». В 2016 году - из-за долгов перед компаниями Фирташа, а также ухудшения конъюнктуры мирового рынка минеральных удобрений. Сейчас худшая ситуация с ценами на аммиак за последние 16 лет. Вместе с падением цены на аммиак, цена на газ не упала, а даже повысились. Поэтому самым болезненным был вопрос - где взять газ по цене, которая обеспечит доходность завода. Правду говорят: все надо делать вовремя. Это касается и приватизации ОПЗ. Да, мы его не продали, потому что не было реального интереса к заводу. Политически мне не дадут провести еще один конкурс в ближайшее время. Так же политически никто не хочет реструктурировать долги Фирташу, никто не даст ему деньги из бюджета. Но с моей стороны ОПЗ был подготовлен к продаже правильно», - отметил он.

По мнению Белоуса, решением проблемы сохранения ОПЗ может стать подписание «давальческого» соглашения, аренды, передачи в управление владельцу, у которого есть свой газ и т.д..

«Мы активно изучаем все варианты, которые дадут возможность сохранить завод. Например, сдать целостный имущественный комплекс завода в аренду на определенный срок. Это обеспечит прибыльную деятельность на период низких цен на продукцию и высоких цен на газ. Для справки, сегодня ОПЗ теряет около 130 млн. грн. в месяц. А с помощью такой схемы мы будем удерживать предприятие в надлежащем состоянии и готовиться к приватизации», - подчеркнул он.