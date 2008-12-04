Выпуск стали в Украине в 2009 г упадет до 31-33 млн. т

Производство стали в Украине в 2009 году упадет до 31-33 млн. тонн с 37 млн. тонн в этом году. Такой прогноз содержится в ежегодном отчете «Баланс рынка и цены на сталь в мире в 2009 г.», подготовленном Государственным предприятием «Укрпромвнешэкспертиза».

Как сообщили УНИАН в компании, также в своем отчете ГП «Укрпромвнешэкспертиза» прогнозирует падение мирового производства стали на 8-9% – с 1337 млн. тонн в 2008 году до 1225 млн. тонн в 2009 году. Во многом причиной такой динамики станет сокращение производства в крупных металлопотребляющих отраслях – строительстве, автомобилестроении, тяжелом машиностроении и т.д. При этом в наиболее выигрышном положении окажутся те производители, которые имеют в портфелях долгосрочные контракты и способны конкурировать по себестоимости, оценивает ситуацию «Укрпромвнешэкспертиза».

Понижающие тренды будут наблюдаться и на сырьевых рынках, что сократит в будущем году себестоимость производства стали. Так, ГП «Укрпромвнешэкспертиза» ожидает, что в 2009 г. цены на железорудное сырье снизятся на 25%, а на коксующийся уголь – до 50%. «Весь следующий год цены на рынке стали будет диктовать покупатель», – отметил директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир ВЛАСЮК.

Справка УНИАН. ГП "Укрпромвнешэкспертиза" основано в 1993 году. Первые работы касались проведения ценовых экспертиз внешнеэкономических контрактов и маркетинговых исследований в области горно-металлургического комплекса. В дальнейшем были сформированы и такие направления деятельности предприятия, как экспертиза и оценка бизнеса, стратегический маркетинг, ведение специализированных информационно-аналитических проектов, разработка бизнес-стратегий.

В данное время “Укрпромвнешэкспертиза” выполняет маркетинговые исследования рынков широкого спектра товаров промышленного назначения, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей, проектных услуг и т.п.