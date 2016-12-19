"Укроборонпром" выполнил гособоронзаказ на 2016 год на 99%

Государственный оборонный заказ на 2016 год по состоянию на 19 декабря выполнен госконцерном "Укроборонпром" на 99%.

Как сообщила пресс-служба концерна, об этом сообщил заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Игорь Павловский во время итогового совещания по результатам работы "Укроборонпрома" в 2016 году.

"Сейчас степень выполнения государственного оборонного заказа "Укроборонпромом" составляет 99%. А 1%, оставшийся к выполнению, уже находится в пути и ожидается в ближайшее время", - цитирует пресс-служба Павловского.

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Как сообщал УНИАН, в конце ноября гендиректор концерна Роман Романов заявил, что недофинансирование государственного концерна "Укроборонпром" по государственному оборонному заказу на 2016 год составит около 1 миллиарда гривень. По его словам, в связи с этим сотни сотрудников предприятий, входящих в концерн, будут отправлены в вынужденный отпуск.

Кроме того, он добавил, что в структуре концерна только 56 предприятий из 105 стали прибыльными по итогам 9 месяцев текущего года.

По информации концерна, в рамках государственного оборонного заказа на 2016 год он получил на ремонт, модернизацию и производство нового вооружения 4,4 миллиарда гривень. Согласно сообщению пресс-службы концерна, в общем объеме гособоронзаказа, который в этом году составил 13,5 миллиарда гривень, на предприятия концерна пришлось только 32,5%.