Полтавский ГОК получил 4,5 млн. долл. от Ferrexpo

ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (Комсомольск, Полтавская обл.) получил транш кредита компании Ferrexpo UK Limited. Сумма полученного транша – 4,5 млн. долларов США, что составляет 0,9% от общей суммы займа.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба предприятия.

По их данным, средства предоставляются для производственной деятельности.

Напомним, решение о получении займа принято общим собранием акционеров ОАО «Полтавский ГОК» 7 декабря 2007 года.

По договору, подписанному 22 июля 2008 года, ГОК получит 500 млн. долл. под плавающую процентную ставку LIBOR + 2,95% годовых.

Договор заключен на 29 месяцев. Дата окончательного возвращения полученного займа - 28 декабря 2010 года.

Справка УНИАН. Полтавский ГОК начал свою работу в феврале 1970 г. и в настоящий момент имеет полный технологический цикл - от добычи сырой руды до производства железорудных окатышей. Сырьевой базой комбината являются два месторождения Кременчугской магнитной аномалии. Переработка руды, производство концентрата и окатышей производится на перерабатывающем комплексе, состоящем из дробильной, обогатительной фабрик и цеха производства окатышей.

ОАО «Полтавский ГОК» - один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

Основным акционером ОАО «Полтавский ГОК» является компания «Феррэкспо» со штаб-квартирой в Швейцарии. Сейчас фирма претворяет в жизнь значительную программу развития своих активов в Украине. В июне 2007 года она зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже под тикером FXPO.