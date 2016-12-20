Перед уходом: Обама хочет заблокировать разработку шельфа в Арктике и Атлантике - Bloomberg

Администрация президента США Барака Обамы готовится заблокировать продажу новых лицензий на шельфовое бурение на принадлежащих США участках в Арктике, а также в части территории Атлантического океана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

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Для введения этих ограничений Обама будет ссылаться на положение закона, принятого в 1953 году. Он дает президенту широкие полномочия исключать водные пространства, принадлежащие США, из числа территорий, на которых разрешается вести добычу нефти и газа, указали источники агентства. До сих пор этот закон использовался в ограниченных масштабах. Его применение было направлено на сохранение коралловых рифов, морских заповедников и мест обитания моржей.

Использование закона 1953 года администрацией Обамы блокирует продажу новых нефтяных и газовых месторождений в некоторых частях Атлантической акватории США, а также в большей части Чукотского моря и моря Бофорта (относятся к Северному ледовитому океану). Однако эти меры, полагает агентство, не повлияют на бурение или добычу в рамках действующих проектов, в том числе на 42 участках в море Бофорта, разрабатываемых Royal Dutch Shell, Hilcorp Energy, Eni, Repsol и другими компаниями.

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Лидеры нефтегазовой отрасли США неоднократно указывали, напоминает агентство, что ресурсы в северной части земного шара будут необходимы для удовлетворения энергетических потребностей человечества. Американский институт нефти назвал идею запрета на добычу нефти и газа на шельфе «невероятно недальновидной».

Администрация Обамы в последние дни и недели своей работы реагирует на призывы экологических активистов установить жесткие рамки в сфере защиты окружающей среды, прежде чем избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2017 года, указывает агентство.

По данным источников агентства, Обама может объявить о введении ограничений уже сегодня, 20 декабря. То же самое может сделать на этой неделе и Канада, указывают собеседники агентства.