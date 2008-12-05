Автопром США нуждается в 75-125 млрд долл.

Три ведущие автомобилестроительные компании США - General Motors, Ford и Chrysler - просят у правительства и Конгресса 34 млрд. долл., но в реальности им необходима господдержка в размере от 75 до 125 млрд. долл, сообщил в четверг на слушаниях в сенатском комитете по банкам демократ Джон Тестер, сообщает РИА Новости.

При этом он сослался на доклад, представленный в сенат главным экономистом Moody`s Economy Марком Занди.

В настоящее время в сенатском комитете по банкам проходят слушания по вопросу об оказании государственной помощи General Motors, Ford и Chrysler. На слушаниях запланированы выступления высших руководителей компаний Рика Уагонера, Алана Мулали и Роберта Нарделли.

Накануне руководители General Motors, Ford и Chrysler представили в Конгресс доработанные планы по реструктуризации своих компаний и повышению конкурентоспособности их продукции.

Согласно представленным планам, американские автопроизводители просят предоставить им из федерального бюджета помощь в 34 млрд. долларов.

В документах двух компаний - General Motors и Chrysler - сообщается также, что если хотя бы часть этих средств им не будет предоставлена до конца декабря, эти две компании могут столкнуться с реальной угрозой банкротства.

В пятницу слушания продолжатся в комитете по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США.