Авиапремьера года: "Антонов" презентовал новый транспортный самолет Ан-132 (фото, видео)

Госпредприятие «Антонов», единственный в Украине производитель авиатехники, сегодня, 20 декабря, представил первый опытный образец нового транспортного самолета Ан-132.

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Как передает корреспондент УНИАН, презентация самолета состоялась при участии президента Украины Петра Порошенко, а также руководства госконцерна «Укроборонпром» и предприятия «Антонов», входящего в состав концерна.

Также присутствовали представители королевства Саудовская Аравия, которое выступило заказчиком и партнером по реализации данного самолета.

По словам президента Украины Петра Порошенко, до 2035 года потребность в таких самолетах в мире составляет порядка 260 единиц. "Очень немного государств может праздновать такой праздник, как запуск новой модели самолета", - сказал он.

Также президент поблагодарил сотрудников предприятия за реализацию проекта в кратчайшие сроки и добавил, что Ан-132 продолжит линейку известных во всем мире украинских самолетов, среди которых "Антей", "Руслан" и "Мрия".

Кроме того, в ходе выкатки самолета принц Королевства Саудовская Аравия (КСА) Турки Сауд Мухаммада аль-Сауд отметил, что поставка данного образца в КСА ожидается в первом квартале 2017 года.

Как уточнил УНИАН директор программы по самолету Ан-132 Александр Хохлов, стороны пока не подписали твердые контракты на поставку данных самолетов, но существует договоренность о поставке 80 единиц.

По информации представителей "Антонова", новый самолет Ан-132 создан для замены уже устаревших самолетов Ан-32 и Ан-26 и предназначен для транспортировки различных грузов массой более 9 тонн на ближне- и среднемагистральных маршрутах.

Как сообщал УНИАН, производство первого образца Ан-132 стартовало в сентябре 2015 года. При этом "Антонов" подписал ряд соглашений с Саудовской Аравией о поставках данных самолетов с 2017 года, а также о совместном проектировании и производстве авиационного завода на ее территории, где запланировано серийное производство Ан-132.

Потребность мирового рынка в таких самолетах на ближайшие 20 лет руководство украинского предприятия оценило в около 900 единиц.

Для сборки Ан-132 были привлечены ведущие авиационные компании, в частности, Pratt & Whitney Canada, General Electric, Honeywell, Liebherr и Hamilton Sundstrand.

Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.