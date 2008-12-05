Новых машин покупают все меньше

Немцы уменьшили расходы на покупки нових автомобилей. Как сообщает Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, с 2003 по 2008 год этот показатель снизился с 35% до 31%. Число домашних хозяйств, в которых имеются подержанные легковые машины, за аналогичный период увеличилось с 47 до 50%. На 39 миллионов домашних хозяйств в Германии приходится 40 миллионов автомобилей.

По прогнозу Федерального объединения автомобильной промышленности (VDA), опубликованному 3 декабря, во Франкфурте-на-Майне, в 2009 году в Германии будет реализовано 2,9 млн. новых машин, что станет самым низким показателем с 1990 года. В текущем году, согласно предварительным данным, в Германии будет продано около 3,1 миллиона машин, передает Немецкая волна.

Продажи автомобилей в Великобритании в ноябре сократились на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - на территории страны было продано 100 тысяч 333 автомобиля. Это самое значительное снижение с июня 1980 года, передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

В октябре тажке наблюдалось падение по сравнению с октябрем 2007 года продажи сократились на 23% - до 128,4 тысячи единиц.

С учетом этих тенденций, SMMT прогнозирует по итогам 2008 года продажу на британском рынке только порядка 2,15 млн машин.

В США, по данным Американской международной ассоциации автомобильных дилеров (American International Automobile Dealers Association - AIADA), продажи автомобилей в ноябре упали до самого низкого уровня с января 1982 года. Общий объем продаж (без учета «неторговых» дней), сократился на 36,7% по сравнению с ноябрем 2007 года. Снижение объема продаж по итогам прошедшей части года составило 16,3%, передает «Деловой АвтоКлуб».

В Европе количество новых автомобилей, зарегистрированных в сентябре, снизилось на 8,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом говорится в докладе Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), передает «Деловой АвтоКлуб».

Согласно отчету АСЕА, регистрация в странах Европейского союза за исключением Мальты и Кипра, но с учетом стран Европейской ассоциации свободной торговли составило 1304583 единиц. Это является самым низким показателем с сентября 1998 года. «Обычно, сентябрь является «сильным» месяцем для продажи автомобилей, который позволяет «добрать» объемы после спокойных летних месяцев», - отмечают эксперты АСЕА. За первые девять месяцев текущего года объем продаж в европейском регионе опустился на 4,4%.

На западноевропейских рынках регистрация новых автомобилей в сентябре упала на 9,3% по сравнению с сентябрем 2007 года и составила 1211308 единиц.

Французский рынок продемонстрировал сопротивление: во Франции продажи возросли на 8,4% после августовской цифры в -7,1%. В Германии в сентябре продажи снизились лишь на 1,5% после падения на 10,4% в августе.

Резкий спад продемонстрировали рынки Испании – на 32,2%. Продажи в Италии ушли вниз на 5,5%.

В новых государствах-членах ЕС рост в сентябре составил 7,8% – там зарегистрировано 93275 новых автомобилей.

Среди производителей наибольшие потери понесла General Motors. В сентябре регистрация автомобилей марок, принадлежащих корпорации, упала на 18,1% – было зарегистрировано всего 129746 машин.

Корпорация GM, которая продает в Европе автомобили марок Opel, Vauxhall, Chevrolet и Saab, заявила на прошлой неделе о сокращении производства на своих европейских предприятиях.

По оценкам Autodata Corp., объем продаж автомобилей зарубежных марок в США, более половины из которых производится в Северной Америке, в ноябре составил 390658 единиц (52,3% рынка). Начиная с начала года «неамериканские» бренды продали 52,6% от общего объема рынка. Среди них максимальную долю занимает Toyota - 15,3% рынка.

Toyota (включая бренд Lexus) является автопроизводителем №2 (17,4% рынка) после корпорации General Motors, которая занимает 20,4% американского рынка. Ford имеет 15.8%, а Chrysler - 11,4% рынка. American Honda Motor Company, Inc. занимает близкую пятую позицию (10,2%), и в ноябре продала всего на 9027 автомобилей меньше, чем Chrysler.