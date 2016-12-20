Украина сохранила 11-е место в рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем прошлого года увеличили производство стали на 3,1% - до 1,950 миллиона тонн, сохранив при этом 11-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам января-ноября текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 5,6% - до 22,211 миллиона тонн, сохранив при этом 10-е место в мировом рейтинге производителей стали.

По информации ассоциации, по итогам прошлого месяца лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно занимает Китай с показателем 66,3 миллиона тонн (рост на 5% к ноябрю 2015 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,6 миллиона тонн, -1,4%), Индия (8 миллионов тонн, +10,7%), США (6,2 миллиона тонн, +6,8%), Россия (6 миллионов тонн, +5%), Южная Корея (5,8 миллиона тонн, -1,3%), Германия (3,3 миллиона тонн, -4,2%), Турция (2,9 миллиона тонн, +10,4%), Бразилия (2,4 миллиона тонн, -4,8%) и Италия (2,1 миллиона тонн, +11,2%).

В целом в ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем прошлого года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5% - до 132,4 миллиона тонн.

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Согласно отчету ассоциации, за январь-ноябрь позиции лидера продолжает удерживать Китай – 738,9 миллиона тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 1,1%).

Далее следуют: Япония (96 миллионов тонн, -0,5%), Индия (87,5 миллиона тонн, +7,1%), США (72 миллиона тонн, -1,2%), Россия (64,6 миллиона тонн, -0,8%), Южная Корея (62,8 миллиона тонн, -1,6%), Германия (38,8 миллиона тонн, -2,1%), Турция (30,3 миллиона тонн, +5,1%), Бразилия (28 миллиона тонн, -8,9%).

За 11 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 0,4% - до 1,468 миллиарда тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов начали оказывать негативное влияние два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.