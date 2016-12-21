ВР ввела временные налоговые льготы для предприятий авиастроительной отрасли

За принятие законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс (№3457) в целом проголосовали 253 народных депутата при необходимых 226.

Документ рассматривался во втором чтении.

Читайте такжеРада приняла изменения в Налоговый кодекс относительно ставок акцизов, ренты и других платежей

«Законопроект предусматривает предоставление субъектам отрасли самолетостроения налоговых льгот для налаживания полномасштабного серийного производства современных отечественных самолетов и улучшения финансового состояния с учетом среднего срока разработки, подготовки и оснащения серийного производства новых самолетов», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно тексту документа, в перечень налоговых льгот входит временное (до 1 января 2025 года) освобождение авиастроительных предприятий от уплаты НДС при импорте товаров, кроме подакцизных, и научно-технических разработок для нужд самолетостроительной промышленности; временное (до 1 января 2025 года) освобождение от уплаты налога на прибыль для авиапредприятий, изготавливающих конечный продукт, а также временное (до 1 января 2025 года) освобождение от уплаты земельного налога.

Читайте такжеРада ввела мораторий на взыскание с "Укрзализныци" более 4 миллиардов долгов донецкого филиала

«Освободившиеся средства должны использоваться на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по самолетостроению, созданию или переоснащению материально-технической базы, на увеличение объема производства, внедрение новейших технологий. Использование таких средств должно быть связано с прямой деятельностью налогоплательщика. Суммы высвобожденных средств признаются как полученное целевое финансирование в соответствии с национальными положениями и стандартами бухгалтерского учета или международных стандартов финансовой отчетности», - говорится в тексте законопроекта.

Одновременно Рада приняла изменения в Таможенный кодекс, которые технически позволят реализовать принятые ранее нормы по налоговым льготам для авиастроителей.

За принятие технического законопроект №3458 о внесении изменений в Таможенный кодекс проголосовали за основу и в целом проголосовали 246 народных депутатов при необходимых 226. Законопроект рассматривался по сокращенной процедуре.