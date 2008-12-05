ВостГОК и Новоконстантиновский рудник могут объединить

Министерство топлива и энергетики изучает возможность объединения ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Желтые воды, Днепропетровская область) и ГП «Дирекция предприятия, строящегося на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд» («Дирекция», Кировоградская область) в единое предприятие.

Об этом УНИАН сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

По его словам, сейчас в министерстве прорабатываются различные механизмы такого объединения.

Министр отметил, что необходимость такого объединения вызвана неопределенным законодательным статусом «Дирекции».

«Если ВостГОК внесен в перечень предприятий, не подлежащих приватизации, то Новоконстантиновский рудник в этом смысле вообще не имеет статуса, отсюда существуют угрозы его незаконного отчуждения», - сказал министр.

Вместе с тем Ю. ПРОДАН отметил, что против такого объединения выступает Кировоградская облгосадминистрация, поскольку такое слияние может сократить налоговые поступления в бюджеты различных уровней региона.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2006 года Минтопэнерго, возглавляемое тогда Иваном ПЛАЧКОВЫМ, приняло решение вывести Новоконстантиновское месторождение из состава Восточного горно-обогатительного комбината, создав на его базе государственное предприятие "Дирекция предприятия, которое строится на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд".

Справка УНИАН. Строительство предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд было начато еще 1984 году, но впоследствии, в связи с планами конверсии оборонных отраслей промышленности, строительство было законсервировано, а с 1989 года прекращено и финансирование. К моменту возобновления строительства месторождение было вскрыто тремя стволами, два из которых на горизонте 300 м были сбиты между собой горизонтальными горными выработками и готовы к ведению горных работ по подготовке к добыче.

В июне 2000 года Кабмин распоряжением №256-р утвердил проект достройки предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд. Согласно документу проектная мощность объекта по добыче урана – 1,5 тыс. тонн, по производству концентрата – 500 тонн ежегодно. Общая стоимость объекта в ценах 1997 года оценивалась 1 млрд. 619,6 млн. грн. (около 870 млн. долл.) Проектом предусматривалось введение предприятия в эксплуатацию и выдача первой руды на пятый год строительства и достижение проектной мощности на десятый год с начала строительства.

ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» — базовое и крупнейшее в Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды. Предприятие выпускает 3,3% от мирового производства урана (данные МАГАТЭ). Кроме основной продукции — уранового концентрата, комбинат выпускает серную кислоту, горно-шахтное оборудование, радиометры, станции радиометрического контроля содержания радиоактивных элементов и пр. На предприятии действуют две шахты, которые ведут добычу урановой руды, — Ингульская и Смолинская (Кировоградская обл.).