”Электромотор” сократил рабочую неделю до 4 дней

Завод "Электромотор" (Полтава) сократил рабочую неделю с 5 до 4 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель наблюдательного совета предприятия Сергей КОЖЕМЯКО.

По его словам, сокращение трудовой недели связано с уменьшением объемов производства предприятия из-за сокращения заказов.

«На сегодня долгов по зарплате у нас нет, но в целом ситуация тревожная», – сказал С.КОЖЕМЯКО.

Справка УНИАН. ОАО "Электромотор" специализируется на выпуске трехфазных и однофазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в интервале мощностей от 0,12 до 5,5 кВт, а также бытовых центробежных насосов и электроинструментов для заточки. Двигатели применяются в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, в том числе в приводах станков, компрессорах и вентиляторах различного назначения, счетно-решающих устройствах и системах автоматического управления, приводах нестандартного оборудования, подъемно-транспортных машинах, в строительной технике, изделиях, относящихся к товарам народного потребления. Двигатели рассчитаны для работы от сети переменного тока с напряжением от 220 до 660 В, частотой 50 и 60 Гц. Для зарубежных потребителей предусмотрена увязка мощности c установочно-присоединительными по CENELEC (высота оси вращения 71, 80, 90, 112 мм).

Продукция реализуется не только внутри государства, но и экспортируется за рубеж, включая такие страны, как Франция, Италия, Ирландия, Тунис и др.

В 2007 году "Электромотор" увеличил объемы производства в действующих ценах на 8,1% – до 75,616 млн. грн.