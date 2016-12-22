Рада отменила льготы на ввоз в Украину самолетов - аналогов украинских Ан-148 и Ан-158

Верховная Рада Украины отменила льготы по уплате НДС по договорам оперативного лизинга самолетов - аналогов украинских Ан-148 и Ан-158 производства госпредприятия «Антонов».

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Об этом говорится в принятом парламентом законе «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты по поддержке самолетостроительной отрасли».

Как отмечается в пояснительной записке к принятому закону, его положения направлены на ликвидацию неравных условий поставки самолетов отечественного производства по сравнению с импортом иностранных самолетов.

«По состоянию на 1 сентября 2015 года украинские авиакомпании по договорам оперативного лизинга в режиме временного ввоза на таможенную территорию Украины эксплуатируют 19 пассажирских самолетов с массой пустого снаряженного аппарата более 10000 кг, но не более 35000 кг и пассажироемкостью от 44 до 110 мест. Аналоги указанных самолетов - отечественные самолеты Ан-140, Ан-148 и Ан-158, - говорится в пояснительной записке. - Предлагается отменить льготные условия ввоза иностранных самолетов, ведь поставки отечественных самолетов украинским авиакомпаниям и другим заказчикам облагаются НДС по ставке 20%».

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Ранее Верховная Рада Украины ввела временные льготы по налогу на прибыль и земельному налогу для предприятий авиастроительной отрасли с 1 января 2017 года.

Законопроект предусматривает предоставление субъектам отрасли самолетостроения налоговых льгот для налаживания полномасштабного серийного производства современных отечественных самолетов и улучшения финансового состояния с учетом среднего срока разработки, подготовки и оснащения серийного производства новых самолетов.

В перечень налоговых льгот входит временное (до 1 января 2025 года) освобождение авиастроительных предприятий от уплаты НДС при импорте товаров, кроме подакцизных, и научно-технических разработок для нужд самолетостроительной промышленности; временное (до 1 января 2025 года) освобождение от уплаты налога на прибыль для авиапредприятий, изготавливающих конечный продукт, а также временное (до 1 января 2025 года) освобождение от уплаты земельного налога.