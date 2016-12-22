Производитель развенчал мифы о некачественной броне для боевых машин "Дозор" (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Так, польская компания Huta Stali Jakosciowych S. A., вспоминая информационные атаки на украинскую бронетехнику, продемонстрировала процесс проверки качества своей продукции и результаты отстрела Armstal 500, которая используется в производстве "Дозоров".

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Бронеплита выдерживает обстрел боеприпасами калибра 7,62х39, что используется в автоматах АК и АКМ, а также калибра 7,62х51, что используется в пулеметах (например, M240) и снайперских винтовках (например, L96A1Arctic Warfare) стран-членов НАТО.

Специалисты Huta Stali Jakosciowych S. A. отметили, что марка стали Armstal используется в изготовлении корпусов бронетехники армий стран НАТО. Она успешно прошла отстрел в Германии, проверки качества во Франции и США. Сталь соответствует уровням натовской защиты STANAG 4569.

"Бронемашины "Дозор-Б", которые уже эксплуатируются военными, защищены именно этой сталью. Наши коллеги дали неопровержимые доказательства своей компетенции", – отметил заместитель генерального директора по авиастроению и производству Концерна Владимир Коробов.