В США оштрафовали фармацевтическую компанию Teva за подкуп украинских чиновников

Об этом сообщает Reuters.

Компания платила миллионы долларов взяток в России, Украине и Мексике с целью продвижения своей продукции, например, препарат для лечения рассеяного склероза, считающегося лидером продаж, рассказали в Министерства юстиции США.

Teva заплатит $283 млн штрафа в рамках Закона США о противодействии коррупции за рубежом по обвинению Минюста США. Компания также выплатит $236 млн штрафа на прибыль и проценты для урегулирования гражданского дела, которое рассматривает Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США.

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Среди прочего Teva признала, что давала взятки украинским правительственным чиновникам, чтобы получить разрешение на продажу лекарственных препаратов.

Как отмечается на сайте Департамента юстиции США, в период с 2001 по 2011 годами компания выплачивала украинскому чиновнику ежемесячный "гонорар", а также организовывала путешествия и предоставляла другие ценные вещи на общую сумму около $200 тыс. В обмен на это чиновник использовал свое служебное положение и влияние в украинском правительство, для совершения действия по регистрации фармацевтической препаратов Teva.

Взяточничество имело место более 10 лет назад, отмечают в Минюсте США.

Как пишет Reuters, согласно данным комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку США, коррупционная схема Teva принесла компании более $200 млн незаконной прибыли.

Teva утверждает что с 2012 года были предприняты несколько шагов, чтобы прекратить сомнительное сотрудничество.