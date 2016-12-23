НКРЭКУ разграничила тарифы на электричество для промышленности

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила дифференцированные тарифы на электроэнергию с 1 января 2017 года для промышленных потребителей в регионах Украины.

Соответствующее решение было единогласно принято на очередном заседании НКРЭКУ.

Согласно тексту документа, данное решение обусловлено переходом к рыночному формированию тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. До момента полного перехода к рыночному тарифообразованию (когда цена на электроэнергию будет формироваться без участия Нацкомиссии, а только по согласию поставщика и потребителя), НКРЭКУ будет выполнять функцию по утверждению тарифов, составленных облэнерго для своих клиентов.

"При внедрение рыночных тарифов существенное снижение цен происходит для регионов, которые ранее были донорами, а для компаний, которые ранее были реципиентами не наблюдается существенного повышения", - сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Например, тарифы для клиентов "ДТЭК Днепрооблэнерго" первого класса напряжения с 1 января снизятся на 11,3% –до 139,43 копейки за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 17%, до 163,47 копейки за 1 кВт-ч.

Для потребителей "Киевэнерго" тарифы для первого класса напряжения снизятся на 6,6% –до 146,87 копейки за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 15%, до 167,49 копейки за 1 кВт-ч

В тоже время для потребителей "Ривнеоблэнерго" тарифы для первого класса напряжения вырастут на 1,2% –до 159,13 копейки за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 3%, до 202,9 копейки за 1 кВт-ч.

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Как сообщал УНИАН, 27 сентября НКРЭКУ разрешила поставщикам электроэнергии по регулируемому тарифу (облэнерго) с 1 января 2017 года рассчитывать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей с ежемесячным ростом не более чем на 3% от уровня предыдущего месяца.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2016 года НКРЭКУ повысила стоимость электроэнергии для промышленных потребителей на 8-10%.

С 1 октября комиссия вновь повысила тарифы на электроэнергию для промышленности на 9,5%-9,8%, в результате чего тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 октября возрастут на 9,8% –до 157,28 копейки за 1 кВт-ч (без НДС), для потребителей второго класса – на 9,5%, до 196,99 копейки за 1 кВт-ч (без НДС).

22 сентября 2016 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О рынке электрической энергии", который предусматривает введение более конкурентных (рыночных) отношений на рынке электрической энергии, в том числе и на розничном, где конечный потребитель сможет выбирать поставщика электроэнергии.