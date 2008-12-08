«ЗАЗ» снизил производство

Производитель легковых автомобилей ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ, Запорожье) в январе-ноябре т.г. сократил производство автомобилей на 0,4%, или на 1031 шт., по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, – до 251 621 шт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе завода.

В сообщении отмечается, что в ноябре т.г. ЗАЗ сократил производство автомобилей на 76,3% по сравнению с ноябрем 2007 г. – до 6641 шт., а по сравнению с октябрем 2008 г. – на 63,5%.

В ноябре на ЗАО "ЗАЗ" произведено автомобилей ЗАЗ – 158, ВАЗ – 1401, Оpel – 128, Chery – 135, Chevrolet – 703, Sens – 197, Lanos – 3739, ТАТА – 180.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году «ЗАЗ» увеличил производство автомобилей на 46,2%, или 89,197 тыс. шт., по сравнению с 2006 годом – до 282,310 тыс. шт.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой.

31,67% акций ЗАО «ЗАЗ» принадлежат корпорации «УкрАВТО» (Киев), управляющей заводом, 22,2% – «Ланкрофт Проджектс Лимитед» (Великобритания), 21,96% – «Редстоун Менеджмент Лимитед» (Великобритания).