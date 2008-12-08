Шведское правительство поможет Volvo и Saab

Правительство Швеции может предоставить кредиты или гарантии по займам на сумму в несколько миллиардов шведских крон отечественным автомобилестроительным компаниям Volvo и Saab, которые находятся в собственности у американских корпораций Ford и General Motors , сообщает местное издание Dagens Industri, передает k2kapital.

Обе американские компании готовы продать свои активы в Швеции и ведут переговоры с правительством этой страны о предоставлении им определенной поддержки.

"Речь идет не о субсидиях или о том, что правительство станет собственником Volvo или Saab, а о о кредитах и гарантиях по кредитам", - сообщается в официальном документе правительства. Оба автопроизводителя очень важны для шведской экономики не только из-за количества сотрудников, работающих на заводах этих предприятий, но также из-за тех компаний, которые являются поставщиками Volvo и Saab.

В документе также говорится о том, что правительство страны ведет переговоры с Volvo и Scania о создании СП по производству грузовиков с тем, чтобы совместными усилиями проводить научные и технические разработки по созданию экологически чистых транспортных средств.