Китай может попросить снизить цены на железную руду на 82%

Крупнейший в мире потребитель железной руды, Китай, может обратиться с просьбой к Rio Tinto Group и ее конкурентам снизить цены на железную руду на 82% после того, как цены на сталь достигли уровня 1994 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в китайском правительстве.

"Цены на руду должны идти в ногу с ценами на сталь. Мы просим значительно снизить на нее цену", - заявил секретарь китайской Ассоциации железа и стали Шань Шанхуа (Shan Shanghua), передает k2kapital.

Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ранее прогнозировала, что КНР потребует от Vale do Rio Doce, Rio Tinto и BHP Billiton Ltd. снижения цен на 50%. В прошлом месяце все сталитейные компании Китая несли убытки из-за снижения спроса на свою продукцию со стороны автомобилепроизводителей и строительных компаний.

"Переговоры предстоят трудные, поскольку добывающие и перерабатывающие предприятия по разному видят перспективы рынка. Но цены на железную руду определяются спросом именно на нее, а не на сталь. Заявление китайской ассоциации – это тактическая уловка при проведении переговоров", - полагает аналитик Daiwa Securities Group Inc. Хелен Лау (Helen Lau).

Контракты на поставку железной руды от Rio Tinto в этом году стоят приблизительно 92,58 долл. за тонну, тогда как в 1994 году цена составляла 16,68 долл. за тонну, отмечает Bloomberg. Подталкивание цен на железную руду к уровню 1994 года, означало бы снижение цен на это сырье на 82%.