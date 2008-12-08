ЗЖРК увеличил производство

ЗАО "Запорожский железорудный комбинат" (ЗЖРК, г. Днепрорудное Запорожской обл.) в январе-ноябре 2008 года произвел 4,124 млн. тонн товарной железной руды, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было произведено 4, 047 млн. тонн руды.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно сообщению, в ноябре ЗЖРК произвел 365 тыс. тонн товарной железной руды, что на 26 тыс. тонн меньше показателя за октябрь 2008 года, когда было произведено 391 тыс. тонн руды.

Справка УНИАН. Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное Запорожской обл.) разрабатывает Южно-Белозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную железную руду с содержанием железа 58-66%.

Около 60% продукции экспортируется на меткомбинаты в Чехию, Словакию, Польшу и Австрию.

В 2007 году комбинат увеличил производство товарной железной руды на 2,1% по сравнению с 2006 годом – до 4,4 млн. тонн. В 2008 году планируется произвести 4,5 млн. тонн руды.

Основными акционерами ЗАО "ЗЖРК" являются словацкая фирма "Minerfin" (51,1698% акций), меткомбинат "Запорожсталь" (29,2306%) и чешская компания "KSK Consulting" (19,0632%).