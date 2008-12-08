«Богдан» завершает консолидацию активов

Акционеры ОАО «Луцкий автомобильный завод» (Автомобильный завод «Богдан»), входящего в корпорацию «Богдан», утвердили результаты размещения акций дополнительной эмиссии, проводимой в рамках капитализации всех производственных активов корпорации на базе «Автомобильного завода «Богдан».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что 5 декабря акционеры ЛуАЗа утвердили подписку на более чем 998,892 млн. акций, что по номинальной стоимости составляет 249,723 млн. грн (планировалось разместить 1,1 млрд. акций на 275 млн. грн.).

«Акции же размещались по 0,85 грн.», - приводятся в сообщении слова директора дирекции по ценным бумагам корпорации Андрея ЗИНЧАКА.

Таким образом, отмечает пресс-служба, практически завершена капитализация всех производственных активов корпорации на базе ЛуАЗа.

Кроме того, акционеры переизбрали членов Наблюдательного совета и Совета директоров.

В декабре 2006 года акционеры предприятия решили изменить название завода на "Автомобильный завод "Богдан". Изменение названия «Луцкого автомобильного завода» связано со значительным расширением географии присутствия площадок предприятия по всей территории Украины. Не последнюю роль в решении изменить название также сыграла необходимость капитализации бренда "Богдан".

Напомним, в текущем году корпорация «Богдан» открыла два автомобильных завода в Украине: 9 сентября – завод по производству грузовых автомобилей проектной мощностью 15 тыс. грузовиков в год, а 20 июня – завод по производству легковых авто мощностью 120-150 тыс. автомобилей в год.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» - одна из более динамичных компаний по развитию на автомобильном рынке Украины. На мощностях корпорации изготавливаются легковые автомобили ВАЗ, Hyundai, Kia, автобусы всех классов (от особо малого до сверхбольших), а также троллейбусы и грузовики.